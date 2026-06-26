Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, nối cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Đây là công trình giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và nước CHDCND Lào, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng.

Người dân xung quanh trông ngóng Quốc lộ 14D được nâng cấp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 thuộc xã Bến Giằng, điểm cuối tại Km72+700, giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc xã La Dêê.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, mặt cắt ngang 9m, vận tốc thiết kế từ 40 đến 60 km/giờ.

Quốc lộ 14D đoạn qua xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 14D, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây thành phố.

Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp đồng bộ nền, mặt đường và các công trình trên tuyến; xây dựng hệ thống thoát nước với 293 cống; toàn tuyến có 29 cầu.

Tại lễ khởi công, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu: “Khi nguồn lực đã được giao, trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc về thành phố. Chúng ta phải sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư, biến nguồn lực đầu tư thành năng lực hạ tầng mới, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển thực chất”.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường quá tải chờ "thay áo mới" Tuyến Quốc lộ 14D dài 65,37km kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (TP Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành "nỗi ám ảnh" đối với cánh tài xế và cư dân dọc tuyến. Nhiều năm qua, trục giao thông đối ngoại độc đạo thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây này phải gồng mình gánh chịu hàng ngàn lượt xe tải trọng lớn, xe chở quặng. Mặt đường bong tróc, sụt lún nghiêm trọng với chi chít "ổ voi", "ổ gà". Quốc lộ 14D nhiều năm oằn mình gánh xe tải trọng lớn. Ảnh: X.Q. Ông Tơ Ngôl Với, Bí thư Đảng ủy xã Bến Giằng cho biết, việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D là niềm mong mỏi từ nhiều năm nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Thời gian qua, người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại, đồng thời phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Người dân cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tuyến Quốc lộ 14D xuống cấp trong nhiều năm qua là cơ chế thu phí đối với xe chở quặng qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (ban hành ngày 22-9-2023, trước thời điểm sáp nhập với TP Đà Nẵng). Mức thu 700.000 đồng/xe/lượt đối với xe chở khoáng sản được cho là chưa tương xứng với áp lực mà các phương tiện tải trọng lớn gây ra cho tuyến Quốc lộ 14D. Từ thực tế này, người dân cho rằng, sau khi nâng cấp Quốc lộ 14D, HĐND TP Đà Nẵng cần rà soát, điều chỉnh chính sách thu phí theo hướng phù hợp hơn, vừa bảo đảm nguồn lực duy tu hạ tầng, vừa góp phần giảm áp lực lên tuyến giao thông huyết mạch nối Hành lang kinh tế Đông - Tây. NGUYÊN KHÔI

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XUÂN QUỲNH