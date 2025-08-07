Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cầu Rạch Miễu 2 tạo động lực phát triển toàn vùng ĐBSCL

Chiều 7-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra, thị sát Dự án cầu Rạch Miễu 2, tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tiến độ thực hiện khu nhà ở xã hội Sơn Đông tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát tại dự án cầu Rạch Miễu 2

Tại buổi kiểm tra công trình cầu Rạch Miễu 2, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu khi hoàn thành dự án vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch ban đầu, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng khen thưởng các đơn vị thi công xuất sắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cầu Rạch Miễu 2 có vai trò chiến lược, không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng cho riêng hai tỉnh mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt, người dân, doanh nghiệp sẽ trực tiếp thụ hưởng các giá trị mang lại".

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, khi đưa vào sử dụng, cầu Rạch Miễu 2 sẽ góp phần giảm tải cho cầu hiện hữu, mở rộng trục giao thông liên vùng, tăng cường kết nối, giao thương, thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL.

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 6.810 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đến nay, mặt bằng dự án đã được bàn giao hoàn toàn; giá trị sản lượng thi công đạt hơn 3.269 tỷ đồng, tương đương 99,55% giá trị hợp đồng. Khởi công từ tháng 3-2022, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2025 nhưng đến nay đã sẵn sàng đưa vào khai thác.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Túc (Vĩnh Long), trực tiếp theo dõi quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, minh bạch, đảm bảo liên thông giữa các cấp chính quyền, đồng thời sớm tháo gỡ các vướng mắc như: cơ sở vật chất trung tâm hành chính công, thiết bị, phần mềm hỗ trợ trực tuyến…

* Chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng đã thị sát thực tế khu nhà ở xã hội Sơn Đông (phường Sơn Đông), thăm hỏi các hộ dân đã dọn vào sinh sống tại chung cư CC1. Tại đây, ông đánh giá cao thiết kế căn hộ hợp lý, mát mẻ, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi hộ dân sống tại khu nhà ở xã hội Sơn Đông

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, cắt giảm thủ tục trong triển khai, phát triển nhà ở xã hội. Do đó, địa phương cần quan tâm, chủ động, đồng hành cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới để người dân tiếp cận được chỗ ở ổn định, lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà hộ dân sống tại Chung cư CC1