Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết, sẽ tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm, đặc biệt là các tuyến du lịch và địa phương có nhu cầu lớn trong dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Cụ thể, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, hãng sẽ bổ sung gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối giữa Hà Nội, TPHCM với các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.

Trong thời gian cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch sớm, đặt chỗ và mua vé thông qua website, ứng dụng di động của hãng hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức.

Đồng thời, hãng khuyến nghị hành khách nên thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines, VNeID, tổng đài 19006265 hoặc tại các quầy kiosk tự làm thủ tục tại sân bay.

Đặc biệt, Vietnam Airlines khuyến khích hành khách sử dụng hình thức làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi. Những hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không có hành lý ký gửi, có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh mà không cần qua quầy làm thủ tục truyền thống, góp phần giảm tải áp lực tại sân bay trong các khung giờ cao điểm.

BÍCH QUYÊN