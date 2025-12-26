Đề xuất chủ trương xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2, tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng

Chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 vừa được trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khoá X, chiều 26-12, tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng.

Đây là 2 dự án giao thông chiến lược, cấp bách, mở trục kết nối trực tiếp từ trung tâm TPHCM đến cửa biển Cần Giờ và hướng về sân bay Long Thành.

Theo tờ trình, UBND TPHCM đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TPHCM chiều 26-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km, là cây cầu vượt sông Soài Rạp, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ. Về quy mô, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu được làm 6 làn xe (gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 13.201 tỷ đồng (bao gồm lãi vay), với cơ cấu nguồn vốn gồm 3.428 tỷ đồng ngân sách thành phố tham gia và 10.668 tỷ đồng vốn nhà đầu tư triển khai phần xây dựng theo hợp đồng BT.

Còn dự án Đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 cũng được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT). Đây là công trình có tính chất liên vùng, được phép triển khai đồng bộ phần giải phóng mặt bằng phục vụ xây cầu trên địa bàn TPHCM và phần mặt nước, đất cầu phía Đồng Nai, bảo đảm khớp nối với hạ tầng liên kết vùng theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Dự kiến, cầu Phú Mỹ 2 và hành lang đường dẫn hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ khu Nam TPHCM sang khu vực Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, đồng thời chia sẻ áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và các trục quốc lộ, cao tốc đang quá tải.

Dự án có tổng chiều dài tuyến 6,3km; điểm đầu giao đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7/huyện Nhà Bè trước đây), điểm cuối giao đường Liên Cảng (Đồng Nai). Quy mô mặt cắt ngang tối thiểu 8 làn xe. Thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến năm 2029. Dự án sẽ thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), phương thức thanh toán kết hợp quỹ đất và ngân sách thành phố.

Tổng mức đầu khoảng 23.185 tỷ đồng (bao gồm lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư), trong đó chi phí xây dựng thiết bị 12.336 tỷ đồng; chi phí GPMB xây cầu phía TPHCM và phần cầu phía Đồng Nai 4.365 tỷ đồng. Giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng hơn 15.083 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách tương ứng khoảng 5.807 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, thành phố đề xuất lựa chọn nhà đầu tư hai dự án trong trường hợp đặc biệt theo Nghị định 257/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH