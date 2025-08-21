Phối hợp triển khai các dự án truyền tải điện

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) về công tác phối hợp triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn TPHCM sau hợp nhất với các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện năng của TPHCM và vùng phụ cận tiếp tục tăng cao, đặc biệt giai đoạn 2026-2030, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa hai đơn vị để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê của EVNHCMC, giai đoạn 2016-2025, số lượng trạm biến áp 110kV và 220kV xây dựng mới mới đạt khoảng 13-38% so với quy hoạch được duyệt, trong khi công suất cực đại (Pmax) đã tăng tới 45% so với năm 2015. Độ dự phòng cấp điện các trạm 110kV giảm từ 45% xuống còn 35% làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, giảm mức độ dự phòng cấp điện và nguy cơ suy giảm an ninh năng lượng điện cho TPHCM. Đặc biệt, dự báo mùa khô 2026 sẽ có tới 15/76 trạm 110kV bị đầy hoặc quá tải, nhiều khu vực quá tải cục bộ, khó bảo đảm an toàn cung cấp điện trong mùa khô 2026 sắp tới.

DUY ĐOÀN