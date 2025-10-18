Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới hữu cơ Phú Mỹ Organic 70

Ngày 17-10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho biết, ngay đầu quý IV đã đưa ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70. Sản phẩm này tiếp nối thành công của hữu cơ Phú Mỹ Organic 60, vốn đã ra mắt trong quý II-2025 và nhanh chóng chiếm được niềm tin của thị trường cũng như bà con nông dân nhờ chất lượng vượt trội.

Sản phẩm mới hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 của PVFCCo

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình kế hoạch phát triển sản phẩm hữu cơ của PVFCCo, từng bước hoàn thiện “Bộ ba vàng dinh dưỡng” gồm NPK Phú Mỹ – Phân bón vi sinh – Phân bón hữu cơ, đáp ứng xu hướng canh tác bền vững và nhu cầu ngày càng đa dạng của bà con nông dân.

Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 được sản xuất trong nước với hàm lượng hữu cơ chiếm tới 70% cùng các dưỡng chất thiết yếu: Đạm tổng số 3%, Lân hữu hiệu 2%, Kali hữu hiệu 2%, tỷ lệ C/N , pH và độ ẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhiều loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả khu vực Tây Nguyên, rau màu tại miền Bắc và Đông Nam Bộ, cây ăn quả ở khu vực ĐBSCL và cho lúa. Với quy cách bao bì 25kg tiện lợi, Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 dễ dàng sử dụng trên nhiều mô hình canh tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con.

Không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng hữu cơ sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 còn mang lại hàng loạt lợi ích vượt trội: cải tạo và tăng độ phì nhiêu của đất, thúc đẩy hệ vi sinh vật hoạt động, giúp cây trồng rễ khỏe – thân cứng – phục hồi nhanh sau thu hoạch, nâng cao sức đề kháng, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi. Sản phẩm còn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ qua đó giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng nông sản, cải thiện thu nhập cho bà con nông dân. Với thông điệp “Hồi sinh đất, bật sức cây”, hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 là giải pháp lý tưởng để kết hợp hài hòa với phân bón vô cơ, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.

Việc ra mắt hữu cơ Phú Mỹ Organic 70 không chỉ kế thừa thành công của Hữu cơ 60 mà còn tạo đà cho sự xuất hiện của Hữu cơ Phú Mỹ Organic 80 trong thời gian tới. Sự nối tiếp này thể hiện chiến lược bài bản của PVFCCo trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và mang lại giá trị bền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam.

THỦY THU