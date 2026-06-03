Phụ nữ mang thai có nên tiêm chủng vaccine HPV không?

Sau khi Bộ Y Tế ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT bệnh do vi-rút HPV (Human Papilloma Virus) ở người đã chính thức được bổ sung vào danh mục các bệnh phải sử dụng vắc-xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, rất nhiều chị em phụ nữ đã quan tâm vấn đề này.

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Một trong những vấn đề được chị em phụ nữ quan tâm là đang có thai hoặc có kế hoạch mang thai gần, có nên tiêm chủng phòng ngừa HPV không? Vì sao?

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – BS Hệ thống Nhi Đồng 315 cho biết: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không khuyến cáo tiêm vắc-xin HPV trong thời kỳ mang thai vì dữ liệu an toàn còn hạn chế và nên hoãn tiêm các liều còn lại cho đến sau khi sinh.

Đối với phụ nữ có kế hoạch mang thai gần cần có kế hoạch ngay, đừng nên do dự. Phác đồ tiêm HPV thường kéo dài từ 4 đến 6 tháng (cho lịch tiêm 3 mũi). Nếu bạn dự định có thai quá gần, sẽ không đủ thời gian để hoàn thành đầy đủ phác đồ trước khi bước vào thai kỳ. Việc ngắt quãng giữa chừng tuy không làm mất tác dụng của các mũi vắc-xin trước, nhưng sẽ làm chậm thời gian đạt được hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – BS Hệ thống Nhi Đồng 315

Lời khuyên của Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – BS Hệ thống Nhi đồng 315 dành cho chị em phụ nữ đã có kế hoạch mang thai gần: Nếu thời gian dự định mang thai còn cách khoảng 6 tháng, bạn nên tranh thủ tiêm đủ phác đồ sớm. Nếu kế hoạch có thai là trong vòng 1 - 2 tháng tới, tốt nhất bạn nên chủ động dời lịch tiêm vắc xin HPV sang giai đoạn sau sinh. Sau khi sinh con, phụ nữ cho con bú hoàn toàn có thể tiêm chủng HPV bình thường mà không ảnh hưởng đến em bé.

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung chia sẻ thêm: Vắc-xin thế hệ mới HPV 9 chủng đã được Bộ Y tế cấp phép phê duyệt mở rộng chỉ định tiêm cho nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi. Vì vậy, phụ nữ ngoài 30 tuổi hoàn toàn nằm trong độ tuổi được khuyến cáo và vẫn có thể đạt hiệu quả bảo vệ đáng kể.

HPV có thể lây lan ngay cả khi người bệnh không có dấu hiệu hay triệu chứng gì. Bất cứ ai có quan hệ tình dục đều có thể bị nhiễm HPV, ngay cả khi chỉ có một bạn tình. Bạn cũng có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh nhiều năm sau khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm. Do đó rất khó để biết bạn bị nhiễm bệnh lần đầu vào lúc nào.

Phụ nữ trên 30 tuổi có nên tiêm chủng phòng ngừa HPV?

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Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung khẳng định: Phụ nữ trên 30 tuổi vẫn có nguy cơ tái nhiễm hoặc nhiễm mới các chủng vi-rút HPV nên rất cần tiêm phòng để bảo vệ bản thân khỏi những chủng chưa từng mắc phải. Ngay cả khi đã lập gia đình, có con hoặc đã từng quan hệ tình dục, việc tiêm phòng vẫn rất có giá trị giúp phòng được các chủng vi-rút phổ biến gây bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo và hậu môn, các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản và mụn cóc sinh dục.

Hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể không bền vững. Việc từng nhiễm một chủng vi-rút HPV không giúp cơ thể có đủ miễn dịch tự nhiên để chống lại chính chủng đó trong tương lai. Vắc-xin giúp cơ thể tạo ra lượng kháng thể mạnh mẽ và bền vững hơn rất nhiều.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, tỷ lệ nhiễm HPV sinh dục ở nữ giới thường có mô hình phân bố theo hai đỉnh tuổi: một là ở giai đoạn trẻ tuổi (15-24 tuổi) sau khi bắt đầu có quan hệ tình dục và đỉnh thứ hai là ở giai đoạn trung niên và lớn tuổi (45–50 tuổi trở đi) do suy giảm miễn dịch tự nhiên hoặc do sự gia tăng hoạt động tình dục với nhiều bạn tình mới ở độ tuổi đó. Tiêm chủng sau tuổi 30 là bước chuẩn bị chủ động cho giai đoạn này.