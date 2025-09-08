"Phù phép"cổ vật giả để lừa đảo

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ một nhóm đối tượng lưu động đến từ các tỉnh phía Nam.

Lúc 14 giờ 40 phút ngày 6-9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ Công an phường Kim Long về việc bà H.T.T. (trú tại Triều Sơn Đông, Hóa Châu, TP Huế) bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo

Theo trình báo, bà T. là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, bị một đối tượng tiếp cận. Đối tượng này giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật quý giá", gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng.

Kẻ lừa đảo đưa ra "cổ vật" để bà T. xem và nói có người đã trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán.

Sau đó, kẻ lừa đảo gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T. đang đeo. Tin lời, bà T. đồng ý đổi và bị đối tượng chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan tiến hành điều tra truy xét.

Tang vật thu giữ

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, TP Huế.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1983, trú tại Tây Ninh); Phan Văn Đức (sinh năm 1990, trú tại TPHCM); Nguyễn Hữu Nhơn (sinh năm 1983, trú tại Tây Ninh); Phan Vũ Trường (sinh năm 1986, trú tại Tây Ninh).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ thủ đoạn hoạt động. Theo đó, bọn chúng đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700.000 đồng) trên TikTok. Sau đó, chúng dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được.

Nhóm này thường đi đến các tỉnh, thành, nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi "cổ vật" lấy trang sức vàng.

Nếu nạn nhân không có tiền mặt, chúng sẽ đổi trang sức đang đeo trên người nạn nhân, sau đó chiếm đoạt và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường cũng đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác trên địa bàn TP Huế.

Tang vật thu giữ được gồm 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe máy, 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng...

Đấu tranh mở rộng, Đức và Nhơn đã khai nhận thêm, với phương thức thủ đoạn như trên, 2 đối tượng này đã gây ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

