Phú Quốc - điểm đến hấp dẫn khách quốc tế

Du lịch Phú Quốc (tỉnh An Giang) trong những tháng cuối năm chứng kiến sự tăng đột biến số lượng khách quốc tế, từ đó tạo nền tảng để Đảo Ngọc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Giữa tháng 12 vừa qua, đặc khu Phú Quốc vinh dự được lựa chọn là nơi đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử lần đầu tiên được ghi nhận trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Xúc động khi nhận được những phần quà đặc biệt mang đậm dấu ấn của Đảo Ngọc, chị Karolina Agnieszka Muskus đến từ Ba Lan, vị khách thứ 20 triệu, chia sẻ: “Đất nước các bạn thật đẹp. Con người thì thân thiện, ấm áp và cởi mở. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nhưng chắc chắn không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè, người thân tại Ba Lan đến thăm đất nước Việt Nam và Phú Quốc tuyệt vời này”.

Một sự kiện khác minh chứng cho việc Phú Quốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế: vào lúc 2 giờ sáng 10-12, chuyến bay thẳng đầu tiên từ New Delhi (Ấn Độ) chở 180 hành khách Ấn Độ đã đáp xuống sân bay Phú Quốc, bắt đầu hành trình khám phá và nghỉ dưỡng tại Đảo Ngọc. Đây là một trong 8 chuyến bay thẳng khứ hồi (khoảng 160 hành khách/chuyến) trong 1 tháng từ New Delhi đến Phú Quốc do Vietravel, nền tảng du lịch trực tuyến Ấn Độ MakeMyTrip và hãng hàng không Air India hợp tác thực hiện. Bước khởi đầu quan trọng này nhằm thúc đẩy thị trường khách Ấn Độ - một trong những nguồn khách tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng nhất của du lịch Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, du lịch Phú Quốc trong những tháng cuối năm chứng kiến sự đột phá về lượng khách quốc tế từ Nga, châu Âu, Australia, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ… Xu hướng của thị trường hiện nay không dừng lại ở dòng khách gia đình hay du khách tìm kiếm kỳ nghỉ ấm áp mùa đông, mà đang chuyển mạnh sang các thị trường hạng sang như Trung Đông, cùng nhóm khách siêu giàu đến từ Ấn Độ. “Đây là những thị trường đặc biệt tiềm năng. Họ lưu trú dài ngày, mức chi tiêu lớn và ưu tiên các dịch vụ biển đảo đẳng cấp”, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy cho biết.

Năm 2025, du lịch An Giang đạt hơn 24,1 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế tăng tới 90,3%, đạt gần 2 triệu lượt; tổng thu của ngành du lịch là gần 68.000 tỷ đồng, vượt 72,9% kế hoạch năm. Riêng tại Phú Quốc ước đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu ngành du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, để đón được dòng khách đang tăng mạnh, hạ tầng giao thông buộc phải được nâng cấp đồng bộ. Các tuyến kết nối Phú Quốc - Hà Tiên - vùng Bảy Núi không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường mà còn giúp hình thành những tuyến sản phẩm liên vùng hấp dẫn hơn. Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang thông tin, tỉnh đang phối hợp các trường cao đẳng, đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao - yếu tố sống còn khi Phú Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn phục vụ những đoàn khách lớn và cao cấp của APEC 2027.

Năm 2025, Phú Quốc tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới khi được trao 5 giải thưởng tại World Travel Awards (WTA) 2025, giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của ngành du lịch”. Trong đó, ở hạng mục được mong đợi nhất, Phú Quốc lần thứ 4 liên tiếp chiến thắng danh hiệu “World’s Leading Nature Island Destination - Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025”.

NAM KHÔI