Phục hồi quần xã năng kim gần 100 ha ở vùng lõi Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 4-10, ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim cho biết, hơn 2 năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, VQG Tràm Chim đã phục hồi quần xã năng kim (cộng đồng sinh vật trong bãi năng kim) được gần 100 ha ở khu vực vùng lõi VQG Tràm Chim.

Quần xã năng kim ở khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Tràm Chim đang phục hồi mạnh mẽ

Đây là tiền đề quan trọng cho việc chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn thiên nhiên ưa thích cho sếu đầu đỏ.

Trước đó, VQG Tràm Chim đã đốt lớp thực bì ở khu vực Gò Lau Vôi, sau đó cày xới để tạo điều kiện thuận lợi cho năng kim phát triển, chủ động điều tiết mực nước theo mùa, đồng thời kiểm soát độ pH của đất. Một thời gian, cánh đồng năng kim đã phát triển xanh mướt, cùng với đó là sự phục hồi mạnh mẽ của những cây tràm non… Đây cũng là kết quả của việc triển khai đề án "Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022-2032" mà tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện.

Đồng Tháp mong muốn không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ loài sếu đầu đỏ, mà còn bảo vệ hệ sinh thái nguyên thủy của vùng Đồng Tháp Mười xưa. Với diện tích lớn và hệ sinh thái phong phú tương đồng nhất với Đồng Tháp Mười trước đây.

Hiện hệ sinh thái tại VQG Tràm Chim đang phục hồi mạnh mẽ cả trên cạn lẫn dưới nước đã thu hút nhiều loại chim về trú ngụ và sinh sản như: Cà kheo, vịt mồng, le khoang cổ, giang sen… Năm 2024, VQG Tràm Chim đã chào đón 7 cá thể sếu đầu đỏ quay trở về - tín hiệu vui cho Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ.

Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: SEUDONGTHAP

Theo Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Hội Sếu Quốc tế, việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, mà còn mang lại những giá trị tinh thần, văn hóa to lớn. VQG Tràm Chim đang vươn mình trở thành một mô hình sinh thái tổng hợp, kết hợp bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ không chỉ là câu chuyện về bảo tồn loài động vật quý hiếm, mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ, quyết liệt của tỉnh Đồng Tháp. Đó là sự chủ động đầu tư ngân sách, vận động nguồn lực xã hội để cùng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học.

Du khách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim

VQG Tràm Chim tiếp giáp với 4 xã, gồm: Tràm Chim, Phú Thọ, Tam Nông và An Hòa, tổng diện tích hơn 7.300ha, là một trong những vùng đất ngập nước còn sót lại mang đặc trưng tiêu biểu của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười xưa, đồng thời cũng là nơi bảo tồn hàng trăm loài thực vật, chim nước và thủy sinh vật quý hiếm. Năm 2012, Tràm Chim được quốc tế công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.

* Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022-2032" có 5 nhiệm vụ: nhận, nuôi dưỡng sếu chuyển giao, đồng thời nghiên cứu sinh sản và tái thả sếu đầu đỏ về tự nhiên tại VQG Tràm Chim; Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và sinh cảnh sống của sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim, hướng đến phục hồi và bảo tồn các giá trị về đa dạng sinh học điển hình của vùng Đồng Tháp Mười xưa; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững (lúa), kết hợp tốt giữa việc bảo đảm sinh kế của người dân và môi trường xung quanh vùng nuôi thả sếu về môi trường tự nhiên; Vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực phục vụ việc bảo tồn sếu đầu đỏ nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Tràm Chim nói chung; Bảo vệ sếu đầu đỏ góp phần gìn giữ một biểu tượng của hệ sinh thái đất ngập nước.

NGỌC PHÚC