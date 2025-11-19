Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Người dân đóng góp 300 triệu đồng nâng cấp hẻm tại phường An Hội Đông

SGGPO

Sáng 19-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Đông (TPHCM) tổ chức khánh thành công trình nâng cấp tuyến hẻm 1340, khu phố 49. Công trình có tổng kinh phí 300 triệu đồng, do 100% hộ dân trong hẻm tự nguyện đóng góp.

Tuyến hẻm dài khoảng 150m, có 50 hộ dân với 250 nhân khẩu. Trong đó, đoạn cuối dài 100m thường xuyên bị ngập do mưa lớn và triều cường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Sau khi vận động, người dân đồng thuận đóng góp, tuyến hẻm được nâng mặt đường lên 30cm, khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

_MG_5237.JPG
Lãnh đạo phường An Đông Hội cùng khu phố 49 cắt băng khánh thành công trình

Công trình được chọn là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận phường An Hội Đông lần thứ I, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Sau 1 tháng thi công, tuyến hẻm đã khang trang, sạch đẹp, thuận tiện đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu dân cư.

6.JPG
Tuyến hẻm được nâng cấp sạch đẹp

Ông Trương Công Nam, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Đông, cho biết công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Ông kỳ vọng trong thời gian tới, UBND TPHCM sẽ phân cấp cho địa phương chủ động đầu tư hạ tầng, cùng với sự đóng góp của người dân tiếp tục nâng cấp các tuyến hẻm xuống cấp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

An Hội Đông UBND TPHCM Trình duyệt Khu phố Triều cường MTTQ đại hội nâng cấp hẻm công trình vận động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn