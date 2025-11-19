Người dân đóng góp 300 triệu đồng nâng cấp hẻm tại phường An Hội Đông

Tuyến hẻm dài khoảng 150m, có 50 hộ dân với 250 nhân khẩu. Trong đó, đoạn cuối dài 100m thường xuyên bị ngập do mưa lớn và triều cường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Sau khi vận động, người dân đồng thuận đóng góp, tuyến hẻm được nâng mặt đường lên 30cm, khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Lãnh đạo phường An Đông Hội cùng khu phố 49 cắt băng khánh thành công trình

Công trình được chọn là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận phường An Hội Đông lần thứ I, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Sau 1 tháng thi công, tuyến hẻm đã khang trang, sạch đẹp, thuận tiện đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu dân cư.

Tuyến hẻm được nâng cấp sạch đẹp

Ông Trương Công Nam, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Đông, cho biết công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Ông kỳ vọng trong thời gian tới, UBND TPHCM sẽ phân cấp cho địa phương chủ động đầu tư hạ tầng, cùng với sự đóng góp của người dân tiếp tục nâng cấp các tuyến hẻm xuống cấp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

NGÔ BÌNH