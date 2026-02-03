Điều trị thành công một ca sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp

Ngày 3-2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa điều trị thành công cho người bệnh L.T.D. (15 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) mắc sốt xuất huyết nguy kịch, trên nền bệnh lý di truyền thiếu enzyme quan trọng bảo vệ hồng cầu, G6PD.

Bác sĩ chăm sóc cho người bệnh

Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao kèm choáng váng, khó thở, tím môi và đầu chi, chỉ số SpO₂ rất thấp dù đã được hỗ trợ oxy.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy phổi của người bệnh không có tổn thương, cho thấy tình trạng giảm oxy không xuất phát từ nguyên nhân hô hấp đơn thuần.

Người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Kết quả khí máu động mạch ghi nhận tình trạng tăng protein trong các tế bào hồng cầu (Methemoglobin) ở mức 15 - 20%, trong khi giá trị bình thường dưới 1%; xét nghiệm dương tính với virus Dengue. Tuy nhiên, diễn biến lâm sàng không phù hợp với một ca sốt xuất huyết thông thường.

Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận người bệnh xuất hiện vàng da, nước tiểu sẫm màu, kèm thiếu máu tiến triển. Trước nghi ngờ tan huyết cấp, ê-kíp điều trị đã chỉ định định lượng men G6PD, cho kết quả rất thấp, giảm nặng so với giá trị tham chiếu của phòng xét nghiệm, xác định thiếu men G6PD mức độ nặng.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau xuất viện

BS-CK1 Đào Thị Huyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, người bệnh mắc sốt xuất huyết Dengue dẫn đến tan huyết nội mạch cấp, gây thiếu máu nặng, khiến khả năng vận chuyển oxy của máu suy giảm. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tím tái và SpO₂ thấp không cải thiện dù bệnh nhân được thở oxy nồng độ cao.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tập trung điều trị với truyền máu bù lại số lượng hồng cầu, hỗ trợ hô hấp, đảm bảo thể tích tuần hoàn, theo dõi sát chức năng thận, hỗ trợ chức năng gan và tuyệt đối tránh các thuốc cũng như yếu tố nguy cơ gây tan huyết.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng của người bệnh được cải thiện rõ rệt, oxy máu trở về mức an toàn, các chỉ số huyết học dần ổn định, chức năng gan và thận dần cải thiện; được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo TS-BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sốt xuất huyết Dengue trên nền người bệnh thiếu men G6PD bẩm sinh là tình huống lâm sàng đặc biệt nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu tiền sử bệnh không được ghi nhận đầy đủ. Việc nhận diện sớm và xử trí kịp thời có vai trò quyết định đến tiên lượng sống còn của người bệnh. Trẻ có biểu hiện sốt kèm vàng da, nước tiểu sẫm màu, khó thở cần được nhập viện sớm. Trẻ đã biết thiếu men G6PD cần được theo dõi chặt chẽ khi mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc siêu vi, tránh ăn đậu tằm và các thực phẩm, thuốc có nguy cơ gây oxy hóa. Phụ huynh nên thực hiện tầm soát thiếu men G6PD cho trẻ ngay từ sơ sinh và chủ động thông báo tiền sử bệnh cho nhân viên y tế khi khám hoặc nhập viện.

THÀNH SƠN