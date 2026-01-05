Phường Bến Cát (TPHCM): Ra mắt hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí lãnh đạo phường Bến Cát.



Quang cảnh hội nghị công bố quyết định

Theo đó, UBND phường Bến Cát đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phường.

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn phường quản lý theo quy định, gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị, quản lý chợ, quản trang và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Trao quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát

* Cùng ngày, UBND phường Bến Cát cũng công bố quyết định thành lập Trạm Y tế trực thuộc UBND phường.

Trạm y tế phường Bến Cát có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội, dân số; an toàn thực phẩm; dược, thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Thành lập Trạm y tế phường Bến Cát

Trạm y tế phường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường đều thuộc UBND phường

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, trực thuộc UBND phường Bến Cát.

TÂM TRANG