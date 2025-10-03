Phường Bến Thành (TPHCM) giảm 30% thời gian xử lý hồ sơ từ công trình thi đua

Ngày 3-10, UBND phường Bến Thành tổng kết thi đua “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” và hưởng ứng ngày hội chuyển đổi số trên địa bàn phường Bến Thành.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga trao khen thưởng đến tập thể, cá nhân

Hưởng ứng đợt thi đua, phường Bến Thành triển khai nhiều mô hình, công trình thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, mô hình “Giờ làm linh hoạt” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp giảm áp lực giờ cao điểm, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục ngoài giờ hành chính. Công trình thi đua “Chuẩn hóa quy trình nội bộ - Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ” giúp giảm trung bình 20%-30% thời gian xử lý hồ sơ, tỷ lệ văn bản đúng hạn đạt 98%, không để hồ sơ tồn đọng.

Bên cạnh đó, mô hình môi trường làm việc 5S, sử dụng chữ ký số 100%, phát triển phần mềm số hóa quy hoạch và quản lý hè phố, xây dựng hệ thống “Sổ tay xây dựng Bến Thành” phục vụ giám sát xây dựng minh bạch, khoa học.

Đặc biệt, phong trào “Nụ cười công sở – Mỗi công chức là một hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân” đã góp phần thay đổi tác phong làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, gần dân – hiểu dân – vì dân phục vụ.

Lãnh đạo phường Bến Thành khen thưởng các các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo phường Bến Thành khẳng định, từ nền tảng của những phong trào, hành động cụ thể, bộ máy chính quyền phường ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Dịp này, phường Bến Thành khen thưởng 22 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai các công trình thi đua thiết thực, mang lại giá trị cụ thể cho cộng đồng.

NGÔ BÌNH