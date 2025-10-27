Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp của TPHCM nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác.

Sáng 27-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM phối hợp với Vụ Địa bàn VII, UBKT Trung ương tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

TPHCM bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: VĂN MINH

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 27-10 đến ngày 31-10, với sự tham dự của gần 1000 học viên. Các học viên sẽ nghe và thảo luận 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu. Truyền đạt những chuyên đề này là lãnh đạo các vụ của Cơ quan UBKT Trung ương giàu kinh nghiệm.

Các học viên sẽ nghe, thảo luận những chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu như kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát...

Các học viên sẽ nghe và thảo luận 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu khai giảng, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM cho biết, việc mở lớp bồi dưỡng nhằm vừa cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa thiết thực chuẩn bị nguồn lực cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của TPHCM.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: VĂN MINH

Qua lớp bồi dưỡng này, sẽ giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn, củng cố kiến thức lý luận, nắm vững phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác.

