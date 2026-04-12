Phường Bình Tiên ra quân trồng 1.200 cây xanh, tạo cảnh quan đô thị

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và TPHCM, sáng 12-4, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026.

Lãnh đạo phường Bình Tiên tặng cây xanh cho các khu phố, trường học

Theo đó, hoạt động nhằm cụ thể hóa các chương trình, chỉ thị của Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần thực hiện chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, lãnh đạo phường Bình Tiên kêu gọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, hoa kiểng tại cơ quan, khu dân cư và từng hộ gia đình.

Ra quân trồng cây, làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Tiên

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên đã vận động và trao tặng 1.200 cây xanh cho các khu phố, trường học, góp phần tạo cảnh quan đô thị văn minh, thân thiện.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, hội viên và người dân đồng loạt ra quân trồng cây, làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ