Phát triển xã Bình Hưng (TPHCM) phải đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn và an dân

Phát triển để sớm trở thành phường

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị, Đảng bộ xã Bình Hưng đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, có hệ thống và tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo đại hội Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Đảng bộ xã phải lãnh đạo phát huy vai trò, đổi mới phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, để nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức này trong tình hình mới, đảm bảo phát huy vai trò, chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã trong nhiệm kỳ mới trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc Đảng với trọng tâm lấy người dân là chủ thể, trung tâm, động lực để quyết định mục tiêu và triển khai mọi nhiệm vụ công tác.

Theo đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị của xã, triển khai tốt phong trào “Bình dân học vụ số”; cam kết chính trị mạnh mẽ hơn với lộ trình thực hiện có hiệu quả hơn khi thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột” gồm: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Sau sắp xếp, xã Bình Hưng là một trong ba xã có dân số lớn nhất TPHCM, với hơn 184.200 dân. Xã cũng có không gian phát triển mới, tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu dân số đa dạng, tập trung hệ thống sông - kênh rạch, đan xen vùng đô thị và nông thôn. Xã còn có vị trí thuận lợi là cửa ngõ đi vào trung tâm TPHCM.

Đồng chí phân tích xã Bình Hưng nằm trong khu vực có vai trò kết nối giữa trung tâm TPHCM với đô thị vệ tinh phía Nam thành phố. Do đó, xã cần tập trung quan tâm tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm để phát triển dịch vụ - thương mại có giá trị cao.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa, lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị xã phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân gắn với phát triển văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, khai thác tốt tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện đặc trưng của xã; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng gắn với mỹ quan đô thị, mỹ quan nông thôn và môi trường đô thị - nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, chủ động rà soát, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng yêu cầu xã hoàn thiện và thực hiện các tiêu chí với lộ trình rõ ràng để xã sớm trở thành phường để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thực hiện 3 chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm chỉ số phát triển con người toàn diện và chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện đồng bộ toàn diện 3 chính sách.

"Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng sớm cụ thể hóa, xác hợp tình hình thực tiễn để thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển của xã đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn và an dân", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng Phạm Văn Lũy phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh một chặng đường mới cho Đảng bộ xã Bình Hưng với không gian phát triển mới, động lực mới, cơ hội phát triển ở tầm cao mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ phát huy sức mạnh, tranh thủ thời cơ, tạo ra những đột phá mới trên các lĩnh vực, xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 29 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Lũy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền hơn 40,5 triệu đồng.

VĂN MINH