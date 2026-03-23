Phường Bình Trưng triển khai thu hồi đất dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Tại hội nghị, UBND phường công bố lộ trình thực hiện gồm 7 bước chính, kèm các mốc thời gian cụ thể. Theo đó, việc tổ chức họp dân diễn ra từ ngày 23 đến 28-3-2026. Công tác thông báo thu hồi đất dự kiến hoàn thành trước ngày 25-3, đồng thời được gửi đến từng hộ dân và niêm yết công khai đến hết ngày 31-3-2026.

Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng chủ trì và thông tin tại hội nghị

Giai đoạn điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được thực hiện đến ngày 30-5-2026. Tiếp đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30-6-2026; quyết định phê duyệt phương án dự kiến ban hành trước ngày 15-7-2026.

Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư được triển khai đến ngày 30-8-2026. Việc thực hiện quyết định thu hồi đất hoàn thành trước ngày 20-9-2026; bàn giao quỹ đất đã thu hồi dự kiến hoàn tất vào ngày 30-9-2026.

Người dân tham dự hội nghị

Kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời công khai, minh bạch các bước thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất.

