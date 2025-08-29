Chính trị

Phường Dĩ An (TPHCM) có 32 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 29-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Đảng bộ phường Dĩ An hiện có 61 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.504 đảng viên, nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian qua, phường đẩy mạnh cải cách hành chính, 100% hồ sơ thủ tục được tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Đảng ủy phường Dĩ An, giai đoạn vừa qua, thu ngân sách bình quân tăng 12,54%/năm, chi ngân sách tăng 11,06%/năm. Tỷ lệ tuyến đường do phường quản lý được bê tông, nhựa hóa đạt 96%, trong đó 74,69% có hệ thống chiếu sáng.

Sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị phường vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Dĩ An trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên có từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. UBND phường khen thưởng 133 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

XUÂN TRUNG

