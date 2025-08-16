Phường Đức Nhuận (TPHCM): Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển không gian sống xanh

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, phường Đức Nhuận có vị trí thuận lợi gần sân bay Tân Sơn Nhất, hạ tầng tương đối hoàn thiện, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao..., do đó, phường cần tận dụng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Để thực hiện, phường Đức Nhuận cần tập trung rà soát, tháo gỡ rào cản thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, để khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng đề nghị phường đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển không gian sống xanh, bền vững, gắn với phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Đức Nhuận đề ra 20 chỉ tiêu tăng trưởng, 4 công trình trọng điểm gồm: Giải tỏa mở rộng đường Thích Quảng Đức, mở rộng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại số 137 đường Hồng Hà, xây dựng Nhà thi đấu tập luyện tại số 3 đường Hoàng Minh Giám và sửa chữa Trường Trung học cơ sở Độc Lập.

Quang cảnh đại hội

Phường Đức Nhuận cũng xác định 3 khâu đột phá, trong đó có phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, phường cũng sẽ đột phá quản lý và phát triển đô thị theo hướng “an toàn - xanh - thân thiện” và xây dựng người dân phường Đức Nhuận “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận có 33 đồng chí ra mắt. Đồng chí Phan Thị Thanh Phương được giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

THÁI PHƯƠNG