Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc (TPHCM)

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường An Lạc (TPHCM) xác định phát triển với tư duy chiến lược, lấy nâng cao chất lượng sống người dân làm thước đo căn bản cho mọi hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ phường An Lạc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ, TPHCM đang bước vào một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt, với quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh, sáng tạo. Một thành phố, một đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh TPHCM đang định hình không gian phát triển đa cực – đa trung tâm; trong đó khu vực phía Tây là cực tăng trưởng mới về dịch vụ, logistics, công nghiệp hỗ trợ và đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị gợi mở phường An Lạc phải đặt mình vào đúng vị trí trong chiến lược, định hướng phát triển chung của thành phố.

Đồng chí phân tích, nằm ở vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch, phường An Lạc giữ vai trò đặc biệt trong kết nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này giúp phường trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội ở khu vực phía Tây TPHCM.

“Phường không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế – xã hội với tiềm năng nội tại, mà còn phải chủ động gắn kết với định hướng phát triển vùng, tận dụng lợi thế cửa ngõ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ phường An Lạc đổi mới trong tư duy và phương pháp điều hành, với tinh thần “bản lĩnh - hành động - phục vụ”. Chú trọng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của phường trong xây dựng và phát triển địa phương, nhất là phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, đẩy mạnh đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, hoàn thành các công trình trọng điểm; thực hiện các dự án công viên - mảng xanh, hồ điều tiết chống ngập, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phường cũng cần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phát triển con người toàn diện, chăm lo đối tượng chính sách, người yếu thế; nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ phường phải xác định rõ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là then chốt, là nền tảng quyết định mọi thành công. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, không né tránh, dám dấn thân vì lợi ích chung để góp phần cùng phường tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình, điều kiện mới.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường. Lấy kết quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, phường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ số, sâu sát thực tiễn.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, các đại biểu đã chung tay ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu cho biết, trong nhiệm kỳ mới, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý để nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng phục vụ. Giai đoạn 2025–2030, phường An Lạc đề ra 30 chỉ tiêu cùng với việc triển khai dự án xây dựng công viên cảnh quan và hồ điều tiết phường An Lạc (rộng gần 3,7 ha); xây dựng và đưa vào sử dụng 186 phòng học (6 trường học gồm: 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS)…

NGÔ BÌNH