Phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tập trung nâng cấp nhiều tuyến đường, trường học

Tham dự đại hội có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Sơn Nhì quyết tâm thực hiện 27 chỉ tiêu, 3 công trình và 11 chương trình trọng điểm. Nổi bật với các dự án như: nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Trường Chinh đến Bình Long), đường Trường Chinh (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Âu Cơ); đầu tư, nâng cấp ít nhất 5 tuyến đường (Sơn Kỳ, Tân Quý, Trần Văn Ơn, Hoa Bằng, Nguyễn Quý Anh), 2 nút giao thông; đầu tư xây mới trường học…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, phường Tân Sơn Nhì tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa công sở, đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, có trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện chu đáo chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM gợi mở, phường xây dựng quy hoạch phát triển không gian thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại, gắn với việc rà soát, bố trí hợp lý tuyến phố chuyên doanh, chợ truyền thống, trung tâm thương mại... theo hướng tập trung, chuyên nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng cần nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm Cung ứng văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hiện đại, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân. Song song đó, rà soát quỹ đất và cơ sở vật chất hiện có của ngành giáo dục, đề xuất triển khai các dự án xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng trường học, đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý, Đảng bộ phường cần tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trần Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Ngô Thúy Ngọc Thịnh làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Bình làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đồng chí Nguyễn Trần Phú phát biểu tại đại hội

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì phát động và quyên góp được hơn 36 triệu đồng ủng hộ đồng bào khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ. Lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì trao kinh phí ủng hộ tại đại hội

CẨM TUYẾT