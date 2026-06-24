Phường Hòa Bình đổi mới phương thức tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Hòa Bình đã hoàn thành hồ sơ kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 33,33% chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự nêu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết bài toán nguồn phát triển đảng viên dài hạn. Trong đó, củng cố tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư được xác định là giải pháp nền tảng.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác rà soát, quản lý và bồi dưỡng nguồn, hội nghị lưu ý nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đoàn viên thông qua hoạt động thực tiễn.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình, đề nghị các cấp ủy Đảng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng.

Đồng chí Trần Thị Bích Trâm lưu ý cần chú trọng công tác tập hợp, bồi dưỡng và thực hiện đúng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tại các khu phố, chung cư và doanh nghiệp ngoài nhà nước; đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, ý thức tu dưỡng cho đảng viên mới sau kết nạp, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

CẨM NƯƠNG