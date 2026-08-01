Dựng “lá chắn” an toàn từ cộng đồng

Chia sẻ clip hướng dẫn kỹ năng an toàn trên không gian mạng, phát huy vai trò của tổ tư vấn cộng đồng, xây dựng khu nhà trọ an toàn… là những cách làm đang được triển khai tại nhiều xã, phường ở TPHCM. Nhờ vậy, phụ nữ và trẻ em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ.

Trang bị kỹ năng trên không gian mạng

Gần 1 tháng qua, 2 clip ngắn về nhận diện rủi ro, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi bị xâm hại được đăng tải trên trang Facebook và Zalo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thạnh Mỹ Tây, thu hút nhiều phụ nữ xem và chia sẻ. Đây là những nội dung về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng, do Bộ Công an phối hợp UN Women (Phụ nữ Liên hợp quốc) thực hiện. Trong các buổi nói chuyện, tuyên truyền tại khu nhà trọ, hoạt động gặp gỡ hội viên, Hội LHPN phường cũng tích cực giới thiệu nội dung clip đến với chị em phụ nữ.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết, thời gian qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái với phương châm “phòng ngừa từ sớm, đồng hành lâu dài và chăm lo bằng những việc làm cụ thể”. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm công nghệ cao và kỹ năng tự bảo vệ. Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây cũng phối hợp Công an phường, các đơn vị chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ hội, phụ nữ và trẻ em; xây dựng các sản phẩm, clip tuyên truyền bằng trí tuệ nhân tạo (AI)…

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Tây thăm hỏi phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG KHÁNH

“Đối với trẻ em gái, chúng tôi tổ chức các chuyên đề về kỹ năng ứng xử khi gặp nguy hiểm và sử dụng mạng xã hội an toàn. Trong dịp nghỉ hè, trẻ sử dụng điện thoại nhiều nên việc làm này là rất cần thiết”, bà Thanh Thảo thông tin.

Tại phường Phú Lâm, phát huy vai trò của Tổ tư vấn cộng đồng, Hội LHPN phường tổ chức nhiều hoạt động đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trên không gian mạng đến phụ nữ và trẻ em. Bà Ngô Thị Bạch Tuyết, Tổ trưởng Tổ tư vấn cộng đồng khu phố 16, chia sẻ: “Trong thời kỳ công nghệ phát triển như hiện nay, bản thân tôi cũng như từng chị em trong tổ phải tìm hiểu thêm các chương trình, hoạt động trên môi trường số để có thể hỗ trợ chị em tự bảo vệ mình”.

Quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn

Song song với tuyên truyền, trang bị kỹ năng số, mô hình khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đang góp phần xây dựng môi trường sống an toàn ngay tại cộng đồng.

Nhiều năm qua, người thuê trọ tại khu nhà trọ số 19/15 Trần Bình Trọng (phường Bình Lợi Trung) luôn cảm thấy an tâm, chọn gắn bó lâu dài bởi nơi đây được trang bị đầy đủ camera an ninh, bình chữa cháy và bố trí nhân viên bảo vệ trực 24/24. Gần 3 tháng qua, khu trọ này cũng được chọn để xây dựng mô hình khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ khu nhà trọ số 19/15 Trần Bình Trọng, cho hay, khu trọ có 31 phòng với khoảng 90 người tạm trú. Việc phối hợp Hội LHPN và Công an phường triển khai mô hình khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em đã góp phần tạo môi trường sống an toàn hơn cho người thuê trọ. Qua các buổi tuyên truyền, kỹ năng nhận diện, phòng tránh thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và bảo đảm an toàn trên không gian mạng được phổ biến, từ đó giúp phụ nữ, trẻ em nâng cao khả năng tự bảo vệ. Trên nhóm Zalo của khu nhà trọ, các thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng được cập nhật, chia sẻ thường xuyên.

Ở nhiều phường, xã khác, mô hình nhà trọ an toàn còn được lồng ghép trong các chương trình, phong trào xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Như tại phường Phú Lợi, mô hình nhà trọ an toàn gắn với các tiêu chí “3 An - 4 Tốt - 5 Nghĩa tình”.

Theo Hội LHPN TPHCM, đến nay, thành phố đã có 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Mô hình này đã trở thành cách làm thiết thực trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, hạn chế nguy cơ bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Chủ động tìm hỗ trợ khi gặp sự cố Qua tiếp xúc, tư vấn nhiều trường hợp, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nam giới thúc đẩy bình đẳng giới, nhận thấy phụ nữ, trẻ em dễ gặp các tình huống bị dụ dỗ, đánh cắp thông tin, hình ảnh cá nhân, đe dọa, quấy rối hoặc bị lừa đảo trên không gian mạng. Để phòng tránh, mỗi người cần hạn chế công khai địa chỉ, trường học, lịch trình, số điện thoại và hình ảnh riêng tư. Khi gặp sự cố, nạn nhân nên lưu lại thông tin, nội dung trao đổi làm bằng chứng và sớm tìm kiếm sự hỗ trợ, tránh tự xử lý hoặc che giấu sự việc. Nạn nhân có thể trình báo cơ quan công an, UBND cấp xã, liên hệ Hội LHPN; trường hợp liên quan trẻ em có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM (tổng đài 18009069) để được hỗ trợ.

THÁI PHƯƠNG