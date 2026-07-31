Y bác sĩ đến nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi, người yếu thế

Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) triển khai khám sức khỏe lưu động và đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi, người yếu thế không thể đi lại.

Ngày 31-7, Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận tổ chức khám sức khỏe lưu động cho người dân trên địa bàn; đồng thời đến tận nhà, nhà trọ thăm khám, tư vấn cho người cao tuổi, người yếu thế, người bệnh không có khả năng di chuyển.

Các y bác sĩ tới tận nhà thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: HỮU TÂM

Tại điểm khám lưu động đặt tại nhà trọ chú Thích (75/4 đường Tân Thới Nhất 08, khu phố 6), đông đảo người dân đến kiểm tra sức khỏe. Các y bác sĩ thực hiện khám lâm sàng, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn người dân theo dõi, chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Trước đó, tối 30-7, sau khi hoàn thành công tác tại điểm khám tập trung, đoàn y bác sĩ của Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận trực tiếp đến nhà nhiều người dân thuộc diện người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và bệnh nhân không thể tự đi lại để thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Hoạt động khám sức khỏe tại nhà góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, đồng thời thể hiện tinh thần chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Sở Y tế TPHCM, các phường, xã và đặc khu trên địa bàn đang tích cực triển khai rà soát, lập danh sách người cao tuổi, người khuyết tật cùng các trường hợp không có khả năng di chuyển để tổ chức khám sức khỏe tại nhà. Để thực hiện công tác này, các trạm y tế đã thành lập các tổ khám sức khỏe gồm bác sĩ và điều dưỡng đến tận nơi thăm khám, tư vấn và cập nhật thông tin sức khỏe cho từng trường hợp.

NGUYỄN TÂN