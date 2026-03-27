Sức sống cơ sở

Phường Hoà Hưng: Hơn 1.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2026), sáng 27-3, phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Hơn 1.000 người tham dự Ngày chạy Olympic tại phường Hòa Hưng
Chương trình thu hút hơn 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường tham gia.

2.jpg
Tiết mục văn nghệ khai mạc

Ngay từ sáng sớm, chương trình Ngày chạy Olympic diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với các tiết mục văn nghệ chào mừng, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.

Sau lễ phát động, các đội hình đồng loạt xuất phát theo lộ trình: Bắc Hải, Đồng Nai, Tam Đảo, Thành Thái.

1.jpg
Các vận động viên nhiệt tình tham gia ﻿Ngày chạy Olympic

Theo đồng chí Phan Tấn Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, Ngày chạy Olympic không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết mà còn là nhiệm vụ lâu dài trong việc duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ở địa phương.

NGUYỄN ANH

Tin cùng chuyên mục

