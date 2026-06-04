Đảng bộ xã Long Hải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chiều 4-6, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hải tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai phương hướng công tác tháng 6. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hải (Đảng bộ xã Long Hải) hiện có 21 đảng viên, gồm 20 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt cho biết, trong tháng 5, chi bộ tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi sinh hoạt

Trên lĩnh vực chuyên môn, Văn phòng HĐND và UBND xã đã tiếp nhận, xử lý 2.959 văn bản đến, phát hành 2.109 văn bản đi; giải quyết 773 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100% đúng hạn. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên với 13 lượt tiếp, ghi nhận ý kiến của 17 công dân và chuyển xử lý theo thẩm quyền.

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hải tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5-2026

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tập thể chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao việc các đảng viên thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động điều hành của chính quyền địa phương, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ, tăng cường thảo luận, tự phê bình và phê bình; xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, trở thành đơn vị tiêu biểu để nhân rộng. Chi ủy cần duy trì nghiêm chế độ hội ý, chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới.

Đồng thời, Đảng ủy xã cần rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới.

NGUYỄN NAM