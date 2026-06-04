Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Miệng cống cũng cần thở

SGGP

Mưa vừa dứt, con hẻm nhỏ vẫn còn bì bõm nước. Vài chiếc xe máy ì ạch chạy qua, có xe chết máy phải dắt bộ. Trước cửa nhà, cụ bà ngoài 80 tuổi cầm cây chổi đẩy nước ra đường, rồi lội ra đầu hẻm khơi thông miệng cống. Chỉ vài thao tác, từ miệng cống đủ thứ rác như túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa, lá cây... được lôi ra. “Rác cỡ này bảo sao không ngập!”, cụ bà thở dài.

Minh họa: AI
Minh họa: AI

Miệng cống vốn là nơi để nước mưa chảy xuống, nhưng ở không ít nơi lại bị biến thành “điểm tập kết rác” bất đắc dĩ. Lạ là nhiều người rất kỹ chuyện sạch nhà mình, nhưng lại dễ dãi với không gian chung. Sàn nhà mình thì lau bóng loáng, sân trước gọn gàng, rồi “tạm gửi” rác ra trước hẻm, trên miệng cống. Gió thổi, mưa cuốn, rác theo nước trôi xuống miệng cống, nước ngập không chừa nhà nào, cả xóm lãnh đủ. Chống ngập cần công trình lớn, nạo vét, duy tu, nâng cấp hệ thống thoát nước, nhưng cũng cần bắt đầu từ việc rất nhỏ: mỗi người đừng bỏ rác bừa bãi; mỗi hộ giữ sạch con hẻm trước nhà, cả khu dân cư sẽ bớt khổ sau mỗi cơn mưa.

Miệng cống không biết nói, nhưng cũng cần có “đường thở”. Đừng bịt đường thở ấy bằng chính rác của mình.

ĐÔNG SƠN

Từ khóa

Miệng cống Lãnh đủ Bóng loáng Chừa Dễ dãi Rác Chống ngập Bất đắc dĩ Duy tu Sàn nhà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn