Miệng cống cũng cần thở

Mưa vừa dứt, con hẻm nhỏ vẫn còn bì bõm nước. Vài chiếc xe máy ì ạch chạy qua, có xe chết máy phải dắt bộ. Trước cửa nhà, cụ bà ngoài 80 tuổi cầm cây chổi đẩy nước ra đường, rồi lội ra đầu hẻm khơi thông miệng cống. Chỉ vài thao tác, từ miệng cống đủ thứ rác như túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa, lá cây... được lôi ra. “Rác cỡ này bảo sao không ngập!”, cụ bà thở dài.

Minh họa: AI

Miệng cống vốn là nơi để nước mưa chảy xuống, nhưng ở không ít nơi lại bị biến thành “điểm tập kết rác” bất đắc dĩ. Lạ là nhiều người rất kỹ chuyện sạch nhà mình, nhưng lại dễ dãi với không gian chung. Sàn nhà mình thì lau bóng loáng, sân trước gọn gàng, rồi “tạm gửi” rác ra trước hẻm, trên miệng cống. Gió thổi, mưa cuốn, rác theo nước trôi xuống miệng cống, nước ngập không chừa nhà nào, cả xóm lãnh đủ. Chống ngập cần công trình lớn, nạo vét, duy tu, nâng cấp hệ thống thoát nước, nhưng cũng cần bắt đầu từ việc rất nhỏ: mỗi người đừng bỏ rác bừa bãi; mỗi hộ giữ sạch con hẻm trước nhà, cả khu dân cư sẽ bớt khổ sau mỗi cơn mưa.

Miệng cống không biết nói, nhưng cũng cần có “đường thở”. Đừng bịt đường thở ấy bằng chính rác của mình.

ĐÔNG SƠN