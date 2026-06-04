Miệng cống cũng cần thở

Miệng cống vốn là nơi để nước mưa chảy xuống, nhưng ở không ít nơi lại bị biến thành “điểm tập kết rác” bất đắc dĩ. Lạ là nhiều người rất kỹ chuyện sạch nhà mình, nhưng lại dễ dãi với không gian chung. Sàn nhà mình thì lau bóng loáng, sân trước gọn gàng, rồi “tạm gửi” rác ra trước hẻm, trên miệng cống. Gió thổi, mưa cuốn, rác theo nước trôi xuống miệng cống, nước ngập không chừa nhà nào, cả xóm lãnh đủ. Chống ngập cần công trình lớn, nạo vét, duy tu, nâng cấp hệ thống thoát nước, nhưng cũng cần bắt đầu từ việc rất nhỏ: mỗi người đừng bỏ rác bừa bãi; mỗi hộ giữ sạch con hẻm trước nhà, cả khu dân cư sẽ bớt khổ sau mỗi cơn mưa.
Miệng cống không biết nói, nhưng cũng cần có “đường thở”. Đừng bịt đường thở ấy bằng chính rác của mình.