Phường Vũng Tàu cập nhật toàn bộ công trình xây dựng lên bản đồ số

Ngày 4-6, UBND phường Vũng Tàu cập nhật tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn lên bản đồ số để cơ quan chức năng và người dân giám sát. Qua đó, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, ngăn chặn các công trình sai phép, trái phép.

Cụ thể, phường Vũng Tàu đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật thông tin các công trình xây dựng trên địa bàn trong năm 2026, bao gồm các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng, các công trình sửa chữa, cải tạo thuộc diện miễn giấy phép xây dựng và các công trình được miễn giấy phép theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ dữ liệu về vị trí, hiện trạng công trình, loại hình xây dựng và hồ sơ pháp lý cơ bản được số hóa, tích hợp trên nền tảng Google Maps để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và phối hợp xử lý giữa các cơ quan chức năng.

Các công trình xây dựng trên địa bàn phường Vũng Tàu được cập nhật trên bản đồ số. Ảnh: QUANG VŨ

Với tiện ích này, những công trình đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc thuộc diện miễn giấy phép sau khi được kiểm tra cũng đều được cập nhật trên hệ thống. Đối với các vị trí đang tổ chức thi công nhưng không có thông tin trên bản đồ quản lý, thì cơ quan chức năng cũng sẽ phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép hoặc sai quy định.

Mã QR để cơ quan chức năng và người dân cùng kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: PHƯỜNG VŨNG TÀU.

Bên cạnh việc đưa công nghệ số vào hoạt động kiểm tra, lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân phát huy vai trò giám sát cộng đồng về trật tự xây dựng, kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về xây dựng và đất đai đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG VŨ