Phường Long Trường quyết tâm phối hợp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh

Nhiệm kỳ tới, phường Long Trường tập trung mạnh mẽ cho công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Long Trường (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Long Trường Kiều Ngọc Vũ thông tin, phường Long Trường đề ra 3 khâu đột phá, 5 tại chỗ, 7 công trình trọng điểm và 18 chỉ tiêu sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân là 10-13%/năm. Mỗi năm, phường cải tạo, chỉnh trang 8-10 tuyến đường, hẻm theo phương thức xã hội hóa hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Phường tập trung mạnh mẽ cho công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính, trong đó đặt mục tiêu nhựa hóa hoặc thảm nhựa ít nhất 40 tuyến đường, hẻm trên địa bàn và nâng cấp chợ truyền thống Long Trường trở thành trung tâm thương mại. Đặc biệt, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh; dự án đường Liên cảng Phú Hữu – Cát Lái; dự án cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long; hoàn thành xây dựng công viên Phú Hữu giai đoạn 2…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng bày tỏ, với truyền thống cách mạng, anh hùng, bất khuất, đoàn kết, nghĩa tình của địa phương Vùng Bưng Sáu Xã, phường Long Trường cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành giá trị tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường,

Đồng chí cũng lưu ý phường sớm định hình không gian phát triển mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, quy mô dân số, tốc độ đô thị hoá. Đồng biệt là việc tận dụng đặc điểm là địa bàn kết nối hạ tầng khá đồng bộ, tiếp giáp trục phía Đông của TPHCM, kết nối trung tâm thành phố với các đô thị vệ tinh trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông liên vùng, dịch vụ cảng và logistic… để tập trung phát triển kinh tế.

Cùng với đó, tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông quan trọng thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Là địa bàn đô thị hóa nhanh, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị phường Long trường tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Kiều Ngọc Vũ làm Bí thư Đảng ủy phường.

THU HƯỜNG