Phường Linh Xuân tập trung chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước trong nhiệm kỳ mới

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ phường Linh Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị phường Linh Xuân tập trung mọi nguồn lực thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; triển khai nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt tránh tình trạng xây dựng đô thị chắp vá, thiếu đồng bộ.

Theo đồng chí, phường Linh Xuân hội tụ khá đầy đủ các điều kiện cho tầm nhìn phát triển trong tương lai. Trước khi sắp xếp và vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, TP Thủ Đức (trước đây) đã công bố quy hoạch 9 phân khu. Nếu không triển khai bài bản sẽ dẫn đến xây dựng đô thị thiếu đồng bộ, chắp vá, tạo ra các hệ luỵ sau rất khó khắc phục. Vì vậy, đồng chí yêu cầu phường Linh Xuân thực hiện nghiêm quy hoạch đã được duyệt.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Đại học quốc gia TPHCM và cơ quan liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu Đại học quốc gia, ưu tiên nguồn lực đầu tư, mở rộng các tuyến giao thông liên kết giữa Đại học quốc gia với khu vực phường Dĩ An.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo đại hội

Song song đó, phối hợp tái cấu trúc Khu chế xuất Linh Trung 1 theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tiên tiến, tăng cường kết nối với khu vực cảng cạn và logistic. Phối hợp, khuyến khích chuyển đổi chức năng các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ sang mô hình tiên tiến hơn nhằm phát huy giá trị, cung cấp việc làm cho người dân trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Linh Xuân đặt ra 32 chỉ tiêu, thực hiện 3 chương trình đột phá và 5 công trình trọng điểm. Trong đó có các dự án: giảm ngập và cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Lê Văn Ninh; phối hợp cải tạo rạch Cầu Ngang; nâng cấp, nhựa hóa 50 công trình đường, hẻm; xây mới Trường Mầm non Linh Xuân 2; mở rộng Trường Tiểu học Hoàng Diệu; thực hiện công trình không gian xanh suối Nhum, tạo cảnh quan, mảng xanh và điểm sinh hoạt cộng đồng....

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt, gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai làm Bí thư Đảng uỷ phường.

THU HƯỜNG