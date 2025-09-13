Phương pháp mới phát hiện việc sử dụng rượu ở người mắc bệnh gan

Viện Nghiên cứu Y học ung thư và Sinh học tế bào (Viện Centenary) của Australia vừa phát triển một phương pháp xét nghiệm máu có khả năng phát hiện việc sử dụng rượu ở người mắc bệnh gan một cách chính xác, vượt trội hơn so với xét nghiệm biomarker (dấu ấn sinh học hoặc chỉ dấu sinh học).

Ảnh: centenary.org.au

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Alcohol: Clinical and Experimental Research khẳng định, phương pháp xét nghiệm mới đo nồng độ phosphatidylethanol (PEth), một hợp chất chỉ xuất hiện khi cơ thể tiêu thụ rượu, có độ chính xác 95%.

Trong nghiên cứu, có 183 người tham gia, bao gồm bệnh nhân mắc bệnh gan liên quan đến rượu, người có vấn đề trong việc kiểm soát lượng rượu uống vào (người rối loạn sử dụng rượu) và những người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy phương pháp mới nói trên không chỉ xác định được việc có uống rượu hay không, mà còn phân biệt được mức độ tiêu thụ rượu. Thậm chí, theo đánh giá của Giáo sư Devanshi Seth, tác giả chính của nghiên cứu, PEth mang lại “bằng chứng sinh học” giúp bác sĩ có thể phát hiện rượu trong cơ thể tận 5 tuần sau khi uống. Phương pháp này sẽ hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị phù hợp, đồng thời cải thiện quy trình đánh giá để xem bệnh nhân có đủ điều kiện để ghép gan hay không.

KHÁNH HƯNG