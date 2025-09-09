Phường Phước Thắng (TPHCM): Hoàn tất xử lý 120 công trình xây dựng trái phép

Sáng 9-9, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức lực lượng liên ngành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức tháo dỡ công trình trái phép trên địa bàn

Công trình bị cưỡng chế thuộc sở hữu của ông N.V.T. tại khu vực đường Hàng Điều. Trước đó, ông T. đã có đơn xin tự tháo dỡ trước ngày 8-9 nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Trước đó, qua quá trình tổng kiểm tra, phường Phước Thắng đã phát hiện 120 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong thời gian ngắn, địa phương đã xử lý dứt điểm 106 trường hợp. Đối với 14 trường hợp buộc cưỡng chế, có 9 công trình xin tự tháo dỡ và đã hoàn tất.

Đáng chú ý, có 2 trường hợp chủ công trình đã khởi kiện quyết định cưỡng chế của UBND phường ra tòa án có thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện, tòa án đã ban hành văn bản áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu tạm dừng thi hành cưỡng chế để chờ giải quyết theo trình tự tố tụng.

Ngày 20-8, UBND phường đã cưỡng chế 3 công trình vi phạm, đồng thời gửi văn bản khiếu nại đến TAND khu vực 11 (TPHCM). Sau xem xét, tòa đã ban hành quyết định hủy áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với 2 công trình.

VĂN ANH