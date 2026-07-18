Xác minh phản ánh trẻ mầm non ngủ trên thảm lau chân gần nhà vệ sinh

Ngày 18-7, lực lượng chức năng phường Tam Bình (TPHCM) đang xác minh vụ việc một trường mầm non trên đường Ngô Chí Quốc bị phụ huynh phản ánh có hành vi chăm sóc, quản lý trẻ chưa phù hợp, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh bé trai nằm trên thảm lau chân trước nhà vệ sinh

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Bình, địa phương đã nắm thông tin phản ánh liên quan một bé trai đang theo học tại cơ sở giáo dục này. UBND phường thành lập tổ công tác phối hợp công an làm việc với nhà trường, giáo viên và các cá nhân liên quan để làm rõ nội dung vụ việc. Nếu qua xác minh phát hiện có sai phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm nhiều đoạn video do phụ huynh của một bé trai chia sẻ, phản ánh việc con mình bị đối xử không phù hợp trong thời gian theo học tại trường.

Theo nội dung phản ánh, sự việc được cho là diễn ra trong nhiều tháng. Bé trai thường bị tách khỏi các bạn vào giờ ngủ trưa do không ngủ, phải nằm gần cửa nhà vệ sinh, cạnh thùng rác và trên thảm lau chân, thay vì trong phòng có máy điều hòa.

Gia đình cũng cho rằng có thời điểm bé bị để ngồi một mình tại khu vực nhà kho và bếp ăn. Ngoài ra, phụ huynh phản ánh bé từng đi ra khỏi khuôn viên trường trong giờ học, trước khi được người dân phát hiện và đưa trở lại trường.

Chị B., mẹ của bé trai, cho biết con có biểu hiện tăng động nhẹ. Theo chị, thời gian qua, bé thường xuyên sợ đến trường, sức khỏe giảm sút. Gia đình đã nhiều lần đưa con đi khám nhưng chưa xác định được nguyên nhân. "Khi xem lại hình ảnh ghi nhận trong lớp học, gia đình rất bất ngờ và lo lắng khi biết những gì đã xảy ra với con", chị B. chia sẻ.

Theo phụ huynh này, trong quá trình làm việc với gia đình, một số giáo viên thừa nhận còn thiếu sót trong công tác chăm sóc, quản lý trẻ, trong đó có việc để bé nằm bên ngoài phòng học trong giờ ngủ trưa, gần khu vực nhà vệ sinh.

Gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ vụ việc, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và có biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ đang theo học tại trường.

NGUYỄN TÂN