Quận 1 chuẩn bị khởi công cải tạo, sửa chữa 79 hẻm

Trong năm, có 4.301 doanh nghiệp và 1.765 hộ kinh doanh thành lập mới trên địa bàn, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại quận 1 là 23.472 doanh nghiệp và 10.442 hộ kinh doanh. Ước tính tổng giá trị sản xuất các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đạt hơn 293.572 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng quận và 10 phường đã thực hiện các phương án đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận đã xảy ra 213 vụ phạm pháp hình sự (giảm 95 vụ so cùng kỳ), điều tra khám phá 169 vụ, bắt xử lý 355 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt trên 79%, trong đó, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng trên 95%.

Ngoài ra, quận đã tập trung rà soát, triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị để xây dựng cảnh quan, không gian đô thị văn minh, sạch đẹp trên địa bàn thông qua triển khai các dự án chỉnh trang 10 vỉa hè, duy tu thường xuyên 14 hẻm và chuẩn bị khởi công cải tạo, sửa chữa 79 hẻm; tổ chức nhiều hội nghị kêu gọi đầu tư và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 2 dự án cải tạo chung cư cũ.

Trong năm, trên địa bàn quận 1 cũng có 4 địa chỉ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố (Đền Trần Hưng Đạo, Chợ Bến Thành, trụ sở Hải quan TPHCM, trụ sở UBND quận 1).

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 đề nghị UBND quận tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, nỗ lực cố gắng, đổi mới sáng tạo, đột phá đặc biệt trong tăng trưởng doanh thu dịch vụ, thương mại, du lịch, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường. Cùng với đó, phát triển công nghiệp văn hoá, thực hiện mạnh mẽ việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

THU HƯỜNG