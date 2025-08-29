Chính trị

Phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đến 36 đảng viên

Chào mừng Quốc khánh 2-9, phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) đã hoàn thành nhiều công trình như tạo mảng xanh, công viên Thanh niên, công viên Thanh thiếu nhi trên đường Hiệp Thành 43…

Chiều 29-8, Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Tham dự có Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM…

z6957463726243_bd4ca4c0fa180b894cf336b105c1c499.jpg
Đồng chí Lê Xuân Thế và đồng chí Dương Trọng Hiếu trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thới Hiệp có 36 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

z6957463752045_0435ac868988f5ca90d431f33b389d8d.jpg
Thường trực Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thông tin đến các đảng viên cao tuổi Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Đức cho biết, chào mừng Quốc khánh 2-9, nhiều công trình trên địa bàn phường đã hoàn thành như tạo mảng xanh, công viên Thanh niên, công viên Thanh thiếu nhi trên đường Hiệp Thành 43; thi công hoàn thành đường HT01, trao tặng 10.000 suất ăn yêu thương, tặng 1 ngôi nhà tình thương…

z6957463775478_e306d0a118281a88a1e55c15f3d2c7fd.jpg
Lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thời gian tới, phường tập trung thực hiện 30 chỉ tiêu chủ yếu và 10 công trình, chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2025-2030; gặp gỡ, tiếp xúc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng thời, quyết tâm chuyển hóa 3 khu phố không có tội phạm về ma túy; tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

NGÔ BÌNH

