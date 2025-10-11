Chủ động ứng phó các mối đe dọa an ninh hàng không

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Với 64 bài viết và 18 ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đã góp phần làm sáng rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, hội thảo đã chỉ ra 7 vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong bảo đảm an ninh hàng không. Trong đó, cần xác định an ninh hàng không là một bộ phận của an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh hàng không là một nhiệm vụ quan trọng của bảo đảm an ninh quốc gia, nằm trong thế trận an ninh tổng hợp, liên hoàn, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt.

Cùng với đó, xây dựng thế trận liên hoàn trong bảo đảm an ninh hàng không; chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó các mối đe dọa, tình huống khủng bố, tấn công mạng, hoạt động gây rối trật tự, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh hàng không do Bộ GTVT trước đây (nay là Bộ Xây dựng) quản lý.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng đề án và tổ chức triển khai hoạt động bảo đảm an ninh hàng không. Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh hàng không đã ổn định, nề nếp, tích cực đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của công an nhân dân, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối hạ tầng hàng không và các chuyến bay, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

ĐỖ TRUNG