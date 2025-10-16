Khẩn trương khắc phục hư hỏng tuyến ĐT.741 và đường Tạo lực

Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG tiếp tục bảo trì, theo dõi và kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐT.741, đảm bảo an toàn giao thông cho đến khi kết thúc hợp đồng và bàn giao dự án theo quy định.

Chiều 16-10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, nhằm kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến ĐT.741, đường Tạo lực nói riêng và toàn địa bàn TPHCM nói chung, Sở Xây dựng đã có kiến nghị gửi UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể.

Đường ĐT.741 có nhiều điểm hư hỏng. Ảnh: CTV

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG tiếp tục bảo trì, theo dõi và kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐT.741, đảm bảo an toàn giao thông cho đến khi kết thúc hợp đồng và bàn giao dự án theo quy định.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng phải khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng trên các đoạn tuyến do đơn vị phụ trách làm chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 25-10-2025. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ban quản lý khu vực thực hiện đúng tiến độ, đồng thời báo cáo kết quả về UBND TPHCM và Sở Xây dựng trước ngày 30-10-2025.

Sở Xây dựng sẽ theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên; đồng thời rà soát, xử lý kịp thời các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến ĐT.741, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng và các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Theo Sở Xây dựng, trước đó, ngày 13-10, đoàn kiểm tra ghi nhận trên tuyến đường Tạo lực và ĐT.741 vẫn còn một số điểm hư hỏng mặt đường như khu vực đầu cầu Tam Lập, cầu Sông Bé, Bàu Đế, giao lộ ĐT.741 và cầu Suối Nước Trong. Nhiều vị trí đã được vá tạm, song một số điểm chưa xử lý kịp thời do ảnh hưởng mưa bão kéo dài. Đoàn kiểm tra đề nghị các Ban Quản lý Dự án khu vực khẩn trương đôn đốc nhà thầu rà soát, sửa chữa triệt để.

Ngoài ra, đoạn tuyến Km13+420 đến Km13+620 của đường Tạo lực có mặt đường chưa hoàn thiện và mương dải phân cách chưa có nắp đan thép, thuộc dự án từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú đang vướng mặt bằng. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý Dự án Phú Giáo chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thảm nhựa và lắp đan thép che mương dài khoảng 400m theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

QUỐC HÙNG