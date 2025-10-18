Khắc phục sạt lở, ngập lụt ở các tỉnh miền Trung: Thông tuyến tạm thời đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Ngày 17-10, ông Trương Thanh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ A Ngo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, 18 vị trí sạt lở taluy dương trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Tà Rụt, đã được đơn vị khẩn trương thu dọn đất đá, tạm thời thông tuyến giao thông.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị được khắc phục thông tuyến tạm thời vào sáng 17-10

Hiện đơn vị đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để tiếp tục xử lý các điểm sạt lở còn lại, đồng thời gia cố các vị trí có nguy cơ sạt trượt, sớm đưa tuyến đường trở lại hoạt động ổn định, an toàn.

Cùng ngày, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, cho biết, địa phương đã dự trữ gần 100 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm chủ động ứng phó với tình huống sạt lở, ngập lụt và chia cắt kéo dài trong các đợt mưa lớn dự báo từ ngày 20-10 đến cuối tháng 10.

Ngày 17-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên một số tuyến đường bộ thuộc Sở Xây dựng quản lý, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 6, 10 và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23-8 đến 30-9 vừa qua. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa, khôi phục hiện trạng ban đầu của kết cấu mặt đường; gia cố mái taluy, đảm bảo ổn định lâu dài, đồng thời nghiên cứu các giải pháp kiên cố hóa công trình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.

VĂN THẮNG - DƯƠNG QUANG