TPHCM: 4 ngày, xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sau 4 ngày ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM, sau 4 ngày ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy (từ ngày 11 đến 15-10) trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn hơn 1.800 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 8 trường hợp…

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm

Ngoài ra, CSGT cũng gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm với các lỗi về tốc độ, lưu thông trên vỉa hè, đỗ xe không đúng quy định.

Song song công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các nội dung liên quan đến phòng ngừa, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

CSGT xử lý một trường hợp chạy xe lên vỉa hè

Thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình và kết quả công tác bảo đảm giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, ma túy, hoặc hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường áp dụng chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.