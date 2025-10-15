TPHCM: Tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 8-10 đến ngày 31-12.

Theo đó, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Công an cấp xã tổ chức đối chiếu giữa thông tin của xe, chủ xe và người lái xe theo danh sách Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cung cấp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương; trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.

Công an xã đến các hộ dân rà soát, lập danh sách GPLX của các hộ dân chưa được cập nhật. Ảnh: CACC

Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, Công an cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT tổng hợp gửi về Cục CSGT để đối soát, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật, bổ sung dữ liệu của xe và chủ xe vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, Cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc này cũng bổ sung nguồn tài nguyên vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Đợt cao điểm này thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, GPLX, số hoá hồ sơ và nhằm đảm bảo hiệu quả việc kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia để chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành công an.

Trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu GPLX này, Công an TPHCM cũng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng GPLX mô tô bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe điện tử, giấy phép lái xe thẻ PET; đồng thời bổ sung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GPLX của Cục CSGT.

VĂN CHÂU