Phát triển đồng bộ Cảng Cái Mép – Thị Vải và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới mạng lưới logistics tầm quốc tế

Chiều 15-10, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ về Đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép – Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước, có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới.”

Hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM khẳng định việc tiếp tục phát triển, hiện đại hóa hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép – Thị Vải là nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi TPHCM sáp nhập theo Nghị quyết 202/2025/QH15, việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện Đề án là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả trong định hướng phát triển mới của thành phố.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án, tiếp thu ý kiến các đơn vị dự họp, tập trung vào các nội dung trọng tâm. Cập nhật mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, làm cơ sở hoàn thiện nội dung về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng của Đề án. Phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát, tích hợp các nội dung trong Đồ án Quy hoạch chung TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời cập nhật kết quả nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập, bảo đảm sự liên thông trong phát triển cảng biển và hạ tầng kỹ thuật. Bổ sung dữ liệu mới nhất về hoạt động cảng biển khu vực từ năm 2024 đến nay; làm rõ nội dung “hiện đại hóa” về công nghệ, thiết bị, mô hình logistics và trung tâm kiểm định kỹ thuật, hướng tới hệ thống cảng thông minh, xanh và bền vững.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ mối liên hệ và tính bổ trợ giữa Cảng Cái Mép – Thị Vải và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 16-01-2025 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, cần đánh giá luồng hàng trung chuyển, sản lượng vận tải và tác động kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo việc phát triển Cảng Cái Mép – Thị Vải hài hòa với chiến lược logistics của thành phố và vùng Đông Nam bộ, góp phần hình thành trung tâm logistics quốc tế của Việt Nam. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trước ngày 24-10.

Theo UBND TPHCM, Đề án phát triển, hiện đại hóa Cảng Cái Mép – Thị Vải không chỉ là dự án hạ tầng, mà còn là bước đi chiến lược để đưa TPHCM trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, khẳng định vị thế logistics hàng đầu của Việt Nam trong khu vực châu Á. Cảng Cái Mép – Thị Vải hiện là một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 200.000 DWT, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải xuyên Thái Bình Dương và châu Âu. Việc tiếp tục hiện đại hóa, phát triển đồng bộ Cảng Cái Mép – Thị Vải cùng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tạo mạng lưới logistics hoàn chỉnh, tầm khu vực và quốc tế, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ hàng hải hiện đại, thông minh và bền vững.

QUỐC HÙNG