Tăng tốc về đích 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 16-10, ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án thành phần 1 dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột), cho biết tiến độ dự án đang đáp ứng yêu cầu. Dự kiến 20km đầu tuyến sẽ hoàn thành vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Từ tháng 5-2025 đến nay, trên công trường nắng, mưa thất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là gói xây lắp số 2 và số 3. Để khắc phục khó khăn, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tranh thủ tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đáp ứng tiến độ.
Ông Vũ Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, tại gói thầu xây lắp số 1 (đoạn 22km đầu tuyến) có 9 cây cầu do đơn vị đảm nhận thi công.
Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành 8 cầu, còn cầu Sông Cái dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng. Nhà thầu đang nỗ lực huy động máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.
Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có 3 gói thầu xây lắp; tổng giá trị thực hiện đến nay khoảng 2.275 tỷ đồng, đạt 62,86% giá trị hợp đồng, vượt 3,19% so với kế hoạch.
Ngoài gói xây lắp số 1 dài 22km do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công, gói xây lắp số 2 (10km giữa tuyến) do Liên danh Phương Nam - Bắc Trung Nam - Đông Dương thực hiện, đến nay đã đạt 45,58% giá trị hợp đồng; gói xây lắp số 3 (thi công xây dựng cầu Km30 và cầu Cửa Đông) do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện, đến nay đã đạt 51% giá trị hợp đồng.
Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Khánh Hòa lên trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đắk Lắk từ khoảng 200km còn 117km.