Tăng tốc về đích 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tăng tốc thi công hoàn thiện các hạng mục dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Khí thế sôi nổi trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Thực hiện: HIẾU GIANG

Ngày 16-10, ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án thành phần 1 dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột), cho biết tiến độ dự án đang đáp ứng yêu cầu. Dự kiến 20km đầu tuyến sẽ hoàn thành vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đoạn dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Từ tháng 5-2025 đến nay, trên công trường nắng, mưa thất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là gói xây lắp số 2 và số 3. Để khắc phục khó khăn, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tranh thủ tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đáp ứng tiến độ.

Công nhân của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang thi công hộ lan an toàn và chống ồn đoạn đầu tuyến cao tốc. Ảnh: HIẾU GIANG

Gói xây lắp số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công đến nay đã đạt 78,85% giá trị hợp đồng, vượt 2,41% so với kế hoạch. Ảnh: HIẾU GIANG

Gói xây lắp số 1 có 20km đã được đăng ký nằm trong 3.000km đường bộ cao tốc hoàn thành vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HIẾU GIANG

Giữa trưa nắng gắt, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang hối hả thi công. Ảnh: HIẾU GIANG

Thi công dải phân cách bằng thiết bị tự động với tiêu chuẩn đạt chất lượng. Ảnh: HIẾU GIANG

Máy đổ dải phân cách bê tông liền mạch giúp tiết kiệm thời gian thi công, nâng cao năng suất. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Vũ Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, tại gói thầu xây lắp số 1 (đoạn 22km đầu tuyến) có 9 cây cầu do đơn vị đảm nhận thi công.

Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành 8 cầu, còn cầu Sông Cái dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng. Nhà thầu đang nỗ lực huy động máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Cầu Sông Cái do Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công. Ảnh: HIẾU GIANG

Dầm cầu dài 38m, nặng 72 tấn. Đây là cây cầu cuối cùng thuộc gói thầu xây lắp số 1. Ảnh: HIẾU GIANG

Cầu vượt DT6 trên tuyến cao tốc dần thành hình. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có 3 gói thầu xây lắp; tổng giá trị thực hiện đến nay khoảng 2.275 tỷ đồng, đạt 62,86% giá trị hợp đồng, vượt 3,19% so với kế hoạch. Ngoài gói xây lắp số 1 dài 22km do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công, gói xây lắp số 2 (10km giữa tuyến) do Liên danh Phương Nam - Bắc Trung Nam - Đông Dương thực hiện, đến nay đã đạt 45,58% giá trị hợp đồng; gói xây lắp số 3 (thi công xây dựng cầu Km30 và cầu Cửa Đông) do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện, đến nay đã đạt 51% giá trị hợp đồng. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Khánh Hòa lên trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đắk Lắk từ khoảng 200km còn 117km.

HIẾU GIANG