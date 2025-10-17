Sắp có tuyến tàu cao tốc từ Bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh

Chiều 17-10, ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, Sở đã chấp thuận chủ trương khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ Cầu tàu số 4 - Bến tàu cao tốc Bạch Đằng, phường Sài Gòn đến Bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp, xã Bình Khánh, do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đề xuất.





Mở tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ Cầu tàu số 4 - Bến tàu cao tốc Bạch Đằng, phường Sài Gòn đến Bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp, xã Bình Khánh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với UBND xã Bình Khánh để được xem xét, chấp thuận cho tàu cao tốc của Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (đơn vị được thuê phương tiện) cập bến cầu đò Tam Thôn Hiệp để đón, trả khách. Cùng với đó, công ty cần xây dựng phương án khai thác bảo đảm an toàn, có thể nâng cấp hạ tầng cầu bến (nếu cần) để tiếp nhận tàu cao tốc sức chở tối đa 151 hành khách, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông – du lịch giữa trung tâm TPHCM và khu vực Cần Giờ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

QUỐC HÙNG