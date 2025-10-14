Bay hàng ngày đến Australia cùng Vietjet với giá vé siêu hấp dẫn

Đón mùa du lịch và lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến trên các đường bay tới loạt thành phố lớn nhất Australia, mang tới thêm cơ hội bay cho người dân và du khách với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo đó, các đường bay kết nối TPHCM, Việt Nam với Melbourne, Sydney sẽ tăng lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay kết nối Việt Nam với Brisbane cũng tăng lên 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần; cùng với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần đến với Perth.

Với mạng bay phủ khắp Việt Nam và các điểm đến quốc tế nổi tiếng như Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á, người dân và du khách có thể dễ dàng bay thẳng hay nối chuyến đến với “xứ sở Chuột túi”. Mùa xuân tại Australia cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, các thành phố hiện đại, sôi động, đa dạng màu sắc văn hoá và đáng sống hàng đầu thế giới đang chào đón du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những hành trình bay hạnh phúc cùng bạn bè, người thân cùng Vietjet và rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhập mã SUPERSALE1010 khi đặt vé Eco bay Vietjet từ nay đến hết 19-10-2025 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air để nhận ngay ưu đãi 50% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí), với thời gian bay linh hoạt từ 1-11-2025 đến 27-5-2026. Hành khách bay vé Eco quốc tế cùng Vietjet còn được tặng 20kg hành lý ký gửi miễn phí.

Đặc biệt, Vietjet còn mang đến cơ hội vàng để trải nghiệm không gian bay thư thái, đẳng cấp với ưu đãi giảm 50% giá vé Business và SkyBoss khi đặt vé tại website vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và nhập mã LEADER10. Tận hưởng ưu đãi với vé Business và SkyBoss trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ 1-11-2025 đến 25-11-2025.

Bay cùng Vietjet, đặt trước suất ăn và nhận ngay ưu đãi giảm tới 50%, hành khách sẽ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua thực đơn phong phú với những món nóng tươi ngon như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá,…được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên máy bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Bay khắp thế giới, Làm mới chính mình, Vietjet thôi!

Lư u ý : Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Thông tin chi tiết tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225