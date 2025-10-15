TPHCM ứng dụng AI trong quản lý các công trình giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số công trình đang thi công, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và an toàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số công trình đang thi công, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và an toàn.

Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số công trình đang thi công, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và an toàn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, triển khai thí điểm ứng dụng AI trong công tác quản lý, giám sát thi công tại nút giao An Phú và nút giao Tân Vạn. Theo đó, Trung tâm chuyển đổi số TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án và nhà thầu để tích hợp, phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn như camera, hệ thống giao thông, dữ liệu BIM/GIS, phục vụ việc đánh giá tiến độ, chất lượng thi công, giám sát an toàn lao động và phát hiện, cảnh báo sớm ùn tắc giao thông.

Sau khi triển khai thí điểm, Trung tâm chuyển đổi số sẽ đề xuất kế hoạch nhân rộng ứng dụng AI cho các dự án khác, thể hiện định hướng thành phố tiên phong trong chuyển đổi số và quản lý đô thị thông minh.

Ứng dụng AI quản lý, giám sát thi công tại nút giao An Phú và nút giao Tân Vạn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời xây dựng Phần mềm Quản lý dự án toàn diện, áp dụng cho tất cả dự án trọng điểm đến năm 2030, trình UBND TPHCM trong tháng 11-2025.

Các Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công được yêu cầu chia sẻ đầy đủ dữ liệu cho Trung tâm chuyển đổi số và tuân thủ nghiêm quy định về ứng dụng BIM trong quản lý đầu tư xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường khẳng định, việc ứng dụng AI là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng suất, tính minh bạch và hiệu quả đầu tư công, hướng tới xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

QUỐC HÙNG