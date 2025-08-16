Phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) sẽ có camera tích hợp AI tại các tuyến đường trọng điểm

Phường Trung Mỹ Tây đặt mục tiêu triển khai hệ thống camera thông minh tích hợp AI tại các tuyến đường trọng điểm, kết nối với trung tâm chỉ huy hình ảnh tại Công an phường.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo.

Trung Mỹ Tây là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, hạ tầng đang từng bước hoàn thiện.

Trong nhiệm kỳ mới, phường đề ra các chương trình trọng điểm như: nâng cấp 20 tuyến hẻm theo hình thức xã hội hóa, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển mảng xanh ở các cụm dân cư, cải tạo trụ sở khu phố, phối hợp mở rộng đường Tô Ký, xây mới trụ sở phường và một trường học. Đặc biệt, phường đặt mục tiêu triển khai hệ thống camera thông minh tích hợp AI tại các tuyến đường trọng điểm, kết nối với trung tâm chỉ huy hình ảnh tại Công an phường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu định hướng Đảng bộ phường cần tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Muốn đạt được mục tiêu này, phường cần xác định rõ khu vực, địa điểm cụ thể để tập trung phát triển; đồng thời chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các sở ngành, rà soát quy hoạch chung, phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết… để tạo quỹ đất, không gian phù hợp cho phát triển.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, một trong bốn nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị hiện nay là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế gia đình, doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư.

Cùng với phát triển kinh tế, phường phải lấy mục tiêu nâng cao chất lượng sống người dân làm trung tâm. Điều đó đòi hỏi phường cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Song song đó, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn. Đối với giáo dục, cần khắc phục tình trạng sĩ số lớp học quá đông; trong y tế, giữ vững chuẩn quốc gia trạm y tế phường và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngoài ra, phường cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, trình độ, tư duy, tầm nhìn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Dương Trọng Hiếu lưu ý tình trạng thiếu hụt cán bộ tại cơ sở vẫn còn là vấn đề chung của nhiều phường, do đó cần đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ kế thừa.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí ra mắt. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Hồ Minh Hoàng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

CẨM NƯƠNG