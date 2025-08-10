Nhiều chương trình chăm lo cho người dân chào mừng đại hội

Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Bàn Cờ và Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đợt thi đua này còn chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi lễ, phường Bàn Cờ phát động nhiều nội dung thi đua, trong đó phát động tháng “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát động 36 công trình khu dân cư xanh - sạch - an toàn - hạnh phúc tại khu phố.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 đến 36 khu phố do Báo Sài Gòn Giải Phóng tài trợ. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, thực hiện công trình “Tết nghĩa tình” chăm lo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 100% cơ sở tôn giáo thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở tôn giáo gắn với một hộ cận nghèo”; duy trì và nâng chất không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Phát động thi đua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường tích cực hưởng ứng, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ.

Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ Trần Thị Hường tin tưởng, đợt thi đua cao điểm này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hành động cách mạng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi từ mỗi hộ gia đình, từng khu phố, lan tỏa khắp địa bàn phường.

Công đoàn cơ sở hưởng ứng đăng ký công trình thi đua. Ảnh: VĂN MINH

Phường Bàn Cờ cũng trao những phần quà chăm lo cho người cao tuổi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo trẻ mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch Covid-19. Phường còn trao 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; 17 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Dịp này, phường Bàn Cờ trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 đến 36 khu phố do Báo Sài Gòn Giải Phóng tài trợ; phát động phong trào “Đường cờ Tổ quốc” tại 16 tuyến hẻm do Báo Người Lao động tài trợ.

VĂN MINH