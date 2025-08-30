Phường Vũng Tàu (TPHCM) phục vụ hành chính công lưu động trong ngày nghỉ Lễ 2-9

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính vào các ngày cuối tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu đã triển khai mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động”.

Rất đông người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công lưu động tại trụ sở khu phố 23, phường Vũng Tàu để làm thủ tục

Sáng 30-8, tại trụ sở khu phố 23 (phường Vũng Tàu, TPHCM), Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu tổ chức phục vụ hành chính công lưu động cho người dân, doanh nghiệp ngay tại địa bàn khu dân cư.

Đây là đợt triển khai thứ 3 nằm trong chuỗi các vệt, đợt thực hiện mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động” do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu tổ chức. Mô hình được đơn vị triển khai thực hiện từ ngày 16-8 và duy trì đều đặn vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần.

Trung tâm bố trí từ 6 đến 8 cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp đến các trụ sở khu phố để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, trung tâm hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.

Bên cạnh đó, cán bộ của trung tâm còn lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến, phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính để hướng dẫn cũng như có các hướng xử lý kịp thời. Trong đó, nhiều vấn đề được người dân quan tâm như việc đổi thẻ Đảng, cập nhật thông tin BHYT...

Mô hình “Trung tâm p hục vụ hành chính công lưu động” là một phần trong kế hoạch cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền “gần dân, vì dân phục vụ” của phường Vũng Tàu, TPHCM

Kết quả, qua 3 đợt phục vụ hành chính công lưu động ở các khu phố trên địa bàn, trung tâm đã tiếp nhận hơn 60 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực như: tư pháp – hộ tịch, đất đai – xây dựng, công chứng…

​Ông Đinh Quang Định, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu, cho biết: "Việc triển khai mô hình này nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, lễ. Đồng thời, góp phần nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Qua triển khai, mô hình đã gặt hái nhiều kết quả thực chất và nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân, doanh nghiệp”.

​Mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động” là một phần trong kế hoạch cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền “gần dân, vì dân phục vụ”, thể hiện sự nỗ lực của chính quyền trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

MẠNH THẮNG