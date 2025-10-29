Podcast bản tin tối 29-10: Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Podcast bản tin tối 29-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Thư thăm hỏi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ứng phó thiên tai; Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 người dân miền núi bị cô lập; Điều tra thép Trung Quốc nghi “lách” thuế chống bán phá giá...